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Дуда заявил, что в Польше не обсуждают отправку солдат на Украину

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что возможность отправки военных на Украину не обсуждается.
Дуда заявил, что в Польше не обсуждают отправку солдат на Украину
  • AFP

Об этом он сказал в интервью итальянской газете Il Giornale.

«В Польше не обсуждают тему отправки наших солдат на Украину», — заявил польский президент.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил об отсутствии необходимости отправки западных войск на Украину.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила, что любое иностранное вооружение и любые иностранные наёмники в случае появления на Украине станут целью ВС России.

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