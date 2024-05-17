Дуда заявил, что в Польше не обсуждают отправку солдат на Украину
- AFP
Об этом он сказал в интервью итальянской газете Il Giornale.
«В Польше не обсуждают тему отправки наших солдат на Украину», — заявил польский президент.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил об отсутствии необходимости отправки западных войск на Украину.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила, что любое иностранное вооружение и любые иностранные наёмники в случае появления на Украине станут целью ВС России.