Титов: думаю, что все уже подустали от ноунеймов в «Спартаке»

Бывший российский футболист Егор Титов высказался о назначении Деян Станковича главным тренером «Спартака».

«Я думаю, что все уже подустали от ноунеймов. В футбол особо не играли нигде, но им давали платформу для обучения. «Спартак» — это не тот случай, на мой взгляд», — приводит слова Титова РИА Новости.

16 мая стало известно, что специалист возглавит «Спартак» с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в тренерском штабе.

Напомним, что Станкович — трёхкратный чемпион Сербии с «Црвеной звездой» и чемпион Венгрии с «Ференцварошем», а также двукратный обладатель Кубка Сербии. Во время футбольной карьеры он защищал цвета «Лацио» и «Интера».

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему клуб назначил Станковича главным тренером.