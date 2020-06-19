Euronews: образцы коронавируса из нового очага в Пекине оказались старше европейских штаммов

Анализ генома обнаруженных на оптовом рынке Пекина образцов коронавируса показал, что они старше распространённых сейчас в Европе штаммов, передаёт Euronews. Однако китайские специалисты заверяют, что новый очаг распространения инфекции взят под контроль. Между тем наибольшую озабоченность ВОЗ вызывает ситуация в Индии, где ежедневно выявляют десятки тысяч новых вирусоносителей. А число заражённых в Бразилии уже приблизилось к миллиону человек.
Китайские эпидемиологи сообщают: анализ генома найденных на оптовом рынке Пекина «Синьфади» образцов коронавируса показал, что они старше распространённых в Европе в настоящее время штаммов. Специалисты также утверждают, что очаг распространения инфекции в столице КНР взят под контроль.
ВУ ЦЗУНЬЮ, сотрудник Центра по профилактике инфекционных заболеваний:Мы действовали в данной ситуации очень оперативно, мы поставили барьеры на пути возможного расширения эпидемии. Мы смогли установить источник заражения и перекрыть все пути для коронавируса.
В настоящий момент выявлены 158 заражённых коронавирусной инфекцией. В Пекине введены строгие ограничительные меры: прекращена работа школ и высших учебных заведений, изменена схема работы общественного транспорта. Менее чем за неделю тестирование прошли свыше 350 тыс. человек.
На азиатском континенте наибольшую озабоченность ВОЗ вызывает ситуация в Индии. Там зарегистрированы свыше 380 тыс. случае заражения, от COVID-19 скончались более 12,5 тыс. человек. За истекшие сутки были выявлены свыше десяти тысяч новых вирусоносителей.
В Бразилии, согласно прогнозам специалистов, к концу текущей недели количество заражённых достигнет миллиона. В стране зарегистрированы почти 50 тыс. летальных исходов. Ситуация осложняется тем, что на больших территориях этой южноамериканской страны практически полностью отсутствует система медицинской помощи. Наименее защищёнными в этой ситуации оказываются коренные жители таких штатов, как Амазонас и Пара.
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