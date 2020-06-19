Euronews: образцы коронавируса из нового очага в Пекине оказались старше европейских штаммов

03:00 Министр здравоохранения Удмуртии заболел коронавирусом У министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака диагностировали коронавирусную инфекцию.

03:00 В Кремле прокомментировали слова Болтона о Путине и Трампе Российский лидер Владимир Путин не считает, что американским президентом Дональдом Трампом можно манипулировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

03:00 Путин поздравил с юбилеем актрису Селезнёву Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Селезнёву.

03:00 В Кремле прокомментировали события в Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.

03:00 Умер испанский писатель Карлос Руис Сафон Испанский писатель Карлос Руис Сафон скончался на 56-м году жизни, сообщил издательский дом Planeta.

03:00 Тедеско рассказал о состоянии игроков «Спартака» после паузы в РПЛ Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как вынужденная пауза в сезоне-2019/20 сказалась на состоянии футболистов команды.

03:00 В Кремле прокомментировали смерть экс-главы Чувашии Игнатьева Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.

03:00 Боец UFC Царукян объяснил свои слова о допинге в российских промоушенах Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян отреагировал на слова основателя промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбека Хасиева, заявившего, что допинг принимают не в российских промоушенах, а в UFC.

03:00 Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.

03:00 В РСТ оценили данные о планах россиян отправиться в отпуск на автомобиле Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал информацию о том, что более 40% россиян, планирующих отправиться в отпуск, решили путешествовать на личном автомобиле.

03:00 В Карачаево-Черкесии нашли тела пропавших три дня назад детей Двое детей, пропавших три дня назад в Карачаево-Черкесии, найдены мёртвыми. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

03:00 У члена судейской бригады матча «Арсенал» — «Спартак» обнаружен коронавирус Произошли изменения в составе судейской бригады, которая будет работать на матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» — «Спартак».

03:00 В Минске заявили об угрозе нацбезопасности из-за деяний Белгазпромбанка Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности Белоруссии.

03:00 На матч с «Сочи» отправятся минимум пятеро футболистов «Ростова-2003» На матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» отправятся как минимум пять игроков «Ростова» 2003 года рождения.

03:00 Железнодорожное сообщение с Мурманском возобновится 19 июня Прерванное из-за обрушения моста железнодорожное сообщение с Мурманском планируется восстановить вечером 19 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

03:00 Спонсор «Ростова» призвал перенести матч против «Сочи» Титульный спонсор «Ростова» ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» создал петицию на сайте Change.org с обращением к руководству, тренерскому штабу и футболистам ФК «Сочи».

03:00 В Москве конкурс для молодых специалистов открыл приём заявок В Москве стартовал приём заявок на конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса.

03:00 Эксперт оценил вред от использования микроволновых печей Директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона, которое используется в работе СВЧ-печей.

03:00 Цена нефти WTI растёт на 3% Стоимость нефти марки WTI растёт на 3%, свидетельствуют данные торгов.

03:00 Второй тест на COVID-19 игрока «Ростова» Попова оказался отрицательным Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сообщил, что его второй тест на коронавирус дал отрицательный результат.

03:00 Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.

03:00 В России расширили список банков для сельской ипотеки Минсельхоз увеличил число уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки.

03:00 В Москве пройдёт акция «Спасибо медработникам» В Москве в честь Дня медицинского работника пройдёт акция «Спасибо медработникам» в благодарность врачам, медсёстрам, фельдшерам и лаборантам за их преданную работу.

03:00 Карпин: я не знаю, кто будет играть с «Сочи» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не знает, в каком составе его команда выйдет на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

03:00 В ХМАО завели дело после пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске Следственное управление Следственного комитета по ХМАО возбудило уголовное дело из-за пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске, в результате которого пострадали два человека.

03:00 Эксперт оценил вероятность распространения коронавируса в детских садах Руководитель группы интегральных биоаналитических систем Института X-BIO ТюмГУ Дмитрий Андреев дал прогноз по ситуации с коронавирусом после открытия детских садов в России.

03:00 В России предложили обязать работодателей стимулировать сотрудников Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал идею обязать работодателей морально и материально стимулировать сотрудников.

03:00 Доработанный план восстановления экономики направлен Путину Президенту России Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики страны.

03:00 Семак: никто не даёт гарантий, что чемпионат возобновится и всё пройдёт гладко Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в условиях пандемии коронавируса.

03:00 На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.

03:00 Ларссон: я абсолютно счастлив в «Спартаке» Шведский футболист «Спартака» Джордан Ларссон признался, что мечтает попробовать свои силы в лучших чемпионатах Европы, но в настоящий момент счастлив в московском клубе.

03:00 В Москве ЗАГСы возобновят регистрации брака в торжественной обстановке Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания с 23 июня возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака.

03:00 Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита» Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился воспоминаниями о драке с форвардом Артёмом Дзюбой в раздевалке.

03:00 В России ещё 10 443 человека выздоровели после коронавируса В России за сутки 10 443 человека вылечились от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших — 324 406. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

03:00 За сутки в России скончался 181 пациент с коронавирусом В России в течение суток скончался 181 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев в стране составляет 7841.

03:00 В России за сутки подтвердили 7972 случая коронавируса В России в течение суток зафиксировано 7972 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выявили у 569 063 человек. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

03:00 Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил советник департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма.

03:00 Журналист ESPN обвинил баскетболиста НБА Ирвинга в расизме Ведущий на радио ESPN Уилл Кейн обвинил в расизме игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который призывает коллег не участвовать в возобновлении сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем Российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

03:00 «Сочи» и «Ростов» сыграют матч 23-го тура РПЛ согласно расписанию Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом» состоится 19 июня, несмотря на вспышку коронавируса в команде гостей.

03:00 Вратарь «Спартака» Максименко оказал помощь детям с особыми потребностями Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко оказал поддержку Ростовскому центру помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

03:00 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Аршавин подтвердил интерес «Арсенала» к Азмуну Экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что английский клуб интересуется нападающим питерцев Сердаром Азмуном.

03:00 Число проведённых в России тестов на коронавирус превысило 16 млн В России провели в общей сложности уже более 16,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

03:00 Правительство расширило список крупных проектов с госучастием Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

03:00 В СБР рассказали о финансовых проблемах организации Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что в последние несколько лет организация неоднократно сталкивалась с серьёзными финансовыми проблемами.

03:00 В США экранизируют серию книг Кэтрин Эпплгейт «Аниморфы» В США снимут полнометражный фильм, основанный на серии фантастических книг Кэтрин Эпплгейт «Аниморфы».

03:00 Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат Сбербанк ввёл комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самообслуживания банка, комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.

03:00 Аршавин заявил, что Шатов решил покинуть «Зенит» Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, который в ближайшее время должен получить должность в структуре клуба, рассказал о будущем полузащитника петербургской команды Олега Шатова.