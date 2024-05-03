Политолог назвал обвинение НАТО в адрес Москвы следствием поражения Запада

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя информацию о том, что НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса», заявил в беседе с RT, что именно США придумали как таковую гибридную войну и очень активно её используют в разных частях мира.

«Именно американцы придумали как таковую гибридную войну и очень активно её используют в разных частях мира, в отношении разных стран, в том числе долго использовали и используют сейчас в отношении России. Поэтому если кого-то и нужно обвинять в гибридной войне, то самих американцев», — отметил аналитик.

По его мнению, эти обвинения звучат сейчас, потому что Россия «побеждает на всех фронтах», и, как добавил Шаповалов, всё меньше ресурсов, которые Запад может использовать в противостоянии с Россией.

«И данные заявления о гибридной войне — это следствие того, что Запад понимает, что терпит поражение, а следовательно нужны какие-то дополнительные аргументы для того, чтобы консолидировать западное общество на образе «врага», убедить собственное общественное мнение и правительство стран-сателлитов продолжить осуществление антироссийских действий», — заключил он.

Ранее НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса».

В сообщении уточняется, что речь идёт о «диверсиях... кибер- и электронном вмешательстве, кампаниях по дезинформации и других гибридных операциях».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе население пытаются оболванить страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся.