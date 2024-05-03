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В Госдуме назвали абсурдным обвинение Москвы в «гибридной вредоносной работе»

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Анастасия Румянцева
Депутаты Госдумы прокомментировали RT информацию о том, что НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса».
В Госдуме назвали абсурдным обвинение Москвы в «гибридной вредоносной работе»
  • РИА Новости

Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил о том, что «видна абсурдность этих заявлений».

«Мне кажется, что это как раз история, когда на воре шапка горит. Поэтому, к сожалению, таким образом просто пытаются имиджево очернить Российскую Федерацию», — отметил собеседник RT.

По словам депутата Владимира Гутенёва, это попытка перед собственными гражданами и избирателями «максимально пытаться очернить» Россию, которая, несмотря на все попытки, «вызывает большой и позитивный интерес».

«Мы видим, что даже представители стран НАТО подспудно весьма и весьма тяготеют к той разумной идеологии, которую мы называем консервативной, а она в принципе разумная, многие симпатизируют нашему президенту, и поэтому подобные попытки напугать «злым русским медведем», который вот-вот из своей берлоги выпрыгнет и побежит на беззащитный Запад — это уже привычно для Европы, это практикуется несколько столетий, и уже определённый иммунитет, к счастью, есть», — подчеркнул парламентарий.

Ранее НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса».

В сообщении уточняется, что речь идёт о «диверсиях... кибер- и электронном вмешательстве, кампаниях по дезинформации и других гибридных операциях».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе население пытаются оболванить страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся.

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