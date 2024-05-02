НАТО обвинило Москву в «гибридной вредоносной работе на территории альянса»

НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса».

«Страны НАТО глубоко озабочены недавними вредоносными действиями на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании», — говорится в заявлении НАТО.

В сообщении уточняется, что речь идёт о «диверсиях... кибер- и электронном вмешательстве, кампаниях по дезинформации и других гибридных операциях».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе население пытаются оболванить страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся.

По его словам, таким образом одни прикрывают свои внутренние экономические проблемы, другие — внутриполитические, а кто-то пытается компенсировать имиджевые потери.