Песков заявил, что население Европы пытаются оболванить страшилками про русских

В Европе население пытаются оболванить страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Европейские столицы всячески нагнетают напряжённость, всячески продвигают мысль, пытаются оболванить своё население вот этими страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперёд. Абсолютно безосновательно», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, таким образом одни прикрывают свои внутренние экономические проблемы, другие — внутриполитические, а кто-то пытается компенсировать имиджевые потери.

«Мы действительно видим такую кампанию, она имеет место, к сожалению. Пока мало людей готовы всё-таки слушать истину, пытаться её изыскать где-то», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в интервью RT подчеркнул, что российская угроза существует только в европейских и американских умах.

При этом, по словам Грушко, парадокс заключается в том, что искусственная линия на демонизацию России — это непременное условие выживаемости самой НАТО.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США не гнушаются ничем для насаждения русофобии.

Также он отметил, что США усугубляют ситуацию на Украине отказом услышать требования России.