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Грушко: российская угроза существует только в европейских и американских умах

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Российская угроза существует только в умах Запада, заявил RT замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко: российская угроза существует только в европейских и американских умах
  • РИА Новости

«Дело в том, что российская угроза — она существует только в умах американских, в умах западноевропейских. И именно тех, кто, на сегодняшний день, в основу своей политики на внешнем контуре ставит конфронтацию с Россией», — сказал он.

Дипломат напомнил, что по опыту «холодной войны» враждебная политика, которая накладывается на недружественное военное планирование — это очень гремучая смесь, которая постоянно будет генерировать конфронтацию и приведёт к гонке вооружений.

«Правда состоит в том, что рано или поздно западным элитам придется отчитываться перед своим обществом, зачем и куда ушли эти деньги... И для того, чтобы выглядеть более или менее правдоподобно перед обывателем, они будут говорить: да, мы делали это для того, чтобы Россия на нас не напала, и, если бы мы этого не сделали, она бы на нас напала. В этом, конечно, парадокс нынешней ситуации», — добавил он.

При этом, по словам Грушко, парадокс заключается в том, что искусственная линия на демонизацию России — это непременное условие выживаемости самой НАТО.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США не чураются ничем для насаждения русофобии.

Также он отметил, что США усугубляют ситуацию на Украине отказом услышать требования России.

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