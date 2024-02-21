Антонов: США усугубляют ситуацию на Украине отказом услышать требования России
«Вместо того чтобы услышать и понять ключевые требования России — денацификацию и демилитаризацию украинских бандитов, а также отказ от русофобии и натовских планов Киева, — Вашингтон и его сателлиты только усугубляют ситуацию», — подчеркнул дипломат.
По его словам, они поставляют Киеву оружие, называя это «хорошими инвестициями».
Также Антонов заявил, что разговор с Россией с позиции санкционного давления перспектив не имеет.
Кроме того, по его мнению, мирные договорённости по Украине рано или поздно будут достигнуты.