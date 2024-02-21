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Антонов: США усугубляют ситуацию на Украине отказом услышать требования России

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью американскому журналу Newsweek, что Вашингтон и его сателлиты своим отказом услышать и понять ключевые требования Москвы усугубляют ситуацию на Украине.

«Вместо того чтобы услышать и понять ключевые требования России — денацификацию и демилитаризацию украинских бандитов, а также отказ от русофобии и натовских планов Киева, — Вашингтон и его сателлиты только усугубляют ситуацию», — подчеркнул дипломат.

По его словам, они поставляют Киеву оружие, называя это «хорошими инвестициями».

Также Антонов заявил, что разговор с Россией с позиции санкционного давления перспектив не имеет.

Кроме того, по его мнению, мирные договорённости по Украине рано или поздно будут достигнуты.

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