Антонов: мирные договорённости по Украине рано или поздно будут достигнуты
С таким заявлением в интервью американскому журналу Newsweek выступил посол России в США Анатолий Антонов.
«Мы непреклонны: рано или поздно мирные договорённости будут достигнуты вопреки усилиям покровителей киевского режима», — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога.
Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.
Также Путин заявил, что Россия и Украина рано или поздно всё равно договорятся.