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Антонов: мирные договорённости по Украине рано или поздно будут достигнуты

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Россия не отказывается от диалога по урегулированию конфликта на Украине, мирные договорённости будут рано или поздно достигнуты.

С таким заявлением в интервью американскому журналу Newsweek выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы непреклонны: рано или поздно мирные договорённости будут достигнуты вопреки усилиям покровителей киевского режима», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.

Также Путин заявил, что Россия и Украина рано или поздно всё равно договорятся.

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