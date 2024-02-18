Путин: Россия всегда пыталась завершить конфликт на Украине мирным путём
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин напомнил, что действующий киевский режим, а также МИД Украины заявили, что выполнять Минские соглашения они не намерены.
После этого стало очевидно, что все усилия России на решение конфликта в Донбассе мирно бесполезны, добавил он.
«И мы от мирных инструментов перешли к инструментам военного характера. Но и тогда мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путём, и в Стамбуле договорились о параметрах этого возможного мирного соглашения», — подчеркнул Путин.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.