Путин: Россия всегда пыталась завершить конфликт на Украине мирным путём

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.

Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин напомнил, что действующий киевский режим, а также МИД Украины заявили, что выполнять Минские соглашения они не намерены.

После этого стало очевидно, что все усилия России на решение конфликта в Донбассе мирно бесполезны, добавил он.

«И мы от мирных инструментов перешли к инструментам военного характера. Но и тогда мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путём, и в Стамбуле договорились о параметрах этого возможного мирного соглашения», — подчеркнул Путин.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.