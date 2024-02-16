RT в Telegram
Подпишись

Лавров: мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной

Короткая ссылка
Сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Владимир Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной
  • globallookpress.com

Об этом глава МИД сказал на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

«Была договорённость почти два года назад, в апреле 2022 года, которую просто запретили англосаксы Зеленскому подписывать, которая была согласована уже.
Повторю в очередной раз о наличии указа Зеленского, запрещающего переговоры с правительством Путина», — отметил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно предлагал Западу заставить Зеленского «отменить этот указ».

«Мячик не на нашей стороне, это все прекрасно понимают», — сказал Лавров.

В Белом доме утверждают, что США не начнут переговоры с Россией о мире на Украине, если к обсуждению не будет привлечён Владимир Зеленский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить