Сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Владимир Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом глава МИД сказал на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

«Была договорённость почти два года назад, в апреле 2022 года, которую просто запретили англосаксы Зеленскому подписывать, которая была согласована уже.

Повторю в очередной раз о наличии указа Зеленского, запрещающего переговоры с правительством Путина», — отметил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно предлагал Западу заставить Зеленского «отменить этот указ».

«Мячик не на нашей стороне, это все прекрасно понимают», — сказал Лавров.

В Белом доме утверждают, что США не начнут переговоры с Россией о мире на Украине, если к обсуждению не будет привлечён Владимир Зеленский.