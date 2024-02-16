Кирби: США не будут вести переговоры с Россией по Украине без участия Зеленского

США не начнут переговоры с Россией о мире на Украине, если к обсуждению не будет привлечён Владимир Зеленский, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы не будем садиться с Россией и обсуждать прекращение этой войны, если Украина не будет участвовать в этих переговорах. Мы не будем этого делать, если у президента Зеленского не будет места за столом переговоров, он не будет иметь права голоса. Ни в коем случае этого не произойдёт», — сказал американский чиновник в интервью польскому порталу Interia Wydarzenia.

Как отмечал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, Москва была и остаётся готовой к диалогу с Киевом, но беседовать там не с кем — власти запретили себе вести переговоры.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ.