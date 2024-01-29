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Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем

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Россия была и остаётся готовой к диалогу с Украиной, но беседовать там не с кем — Киев запретил себе вести переговоры, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем
  • РИА Новости

«Мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», — цитирует его РИА Новости.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее заявил, что Украине необходимо начать говорить о мирных переговорах, учитывая, в каком состоянии сейчас находится военный конфликт.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ.

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