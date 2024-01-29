Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем
- РИА Новости
«Мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», — цитирует его РИА Новости.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее заявил, что Украине необходимо начать говорить о мирных переговорах, учитывая, в каком состоянии сейчас находится военный конфликт.
При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ.