Боррель призвал не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ
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«Столкнувшись с искушением умиротворения, мы должны ускорить расходы на оборону и поддержать Киев во что бы то ни стало. Мы не можем позволить Путину победить», — говорится в колонке европейского дипломата.
Боррель заявил, что страны ЕС часто слишком медленно поставляли необходимое вооружение Украине, теперь же важно передать Киеву ракеты большой дальности, средства ПВО и другие современные системы.
«Победа Украины перед лицом российской агрессии является лучшей гарантией безопасности Европы», — утверждает он.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее назвал невозможным вариант того, что Россия будет каким-либо образом «побеждена» на Украине.