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Боррель призвал не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ

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Вместо умиротворения ситуации на Украине странам Европы нужно, наоборот, удвоить свои усилия по вооружению Киева «необходимыми инструментами» и возродить европейскую военную промышленность, уверен глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, своё мнение он выразил в статье для El País.
Боррель призвал не поддаваться призывам к миру на Украине и удвоить помощь ВСУ
  • AP
  • © Libkos

«Столкнувшись с искушением умиротворения, мы должны ускорить расходы на оборону и поддержать Киев во что бы то ни стало. Мы не можем позволить Путину победить», — говорится в колонке европейского дипломата.

Боррель заявил, что страны ЕС часто слишком медленно поставляли необходимое вооружение Украине, теперь же важно передать Киеву ракеты большой дальности, средства ПВО и другие современные системы.

«Победа Украины перед лицом российской агрессии является лучшей гарантией безопасности Европы», — утверждает он.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее назвал невозможным вариант того, что Россия будет каким-либо образом «побеждена» на Украине.

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