Глава Минобороны Словакии: Киеву пора переходить к мирным переговорам

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украине необходимо начать говорить о мирных переговорах, учитывая, в каком состоянии сейчас находится военный конфликт.

При этом, по его словам, в них должны принять участие лидеры Европейского союза и США.

Кроме того, как отмечает РИА Новости, Калиняк подчеркнул, что Украина всегда будет иметь границу с Россией, и мирные усилия — это то, «в чём она больше всего нуждается».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия была и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине.

Также в МИД Швейцарии заявили, что изучают возможность мирных переговоров по Украине.