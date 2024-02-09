Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Украина рано или поздно всё равно договорятся.

Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

Он обратил внимание на бесконечную мобилизацию на Украине, истерику и внутренние проблемы Киева. По словам Путина, «было бы смешно, если бы не было так грустно».

«Рано или поздно всё равно мы договоримся», — отметил глава государства.

По его словам, отношения между народами всё равно восстановятся, но для этого потребуется много времени.

Также Путин заявил, что мир поменяется вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине.