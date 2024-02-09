Путин: мир поменяется вне зависимости от итога конфликта на Украине

Мир поменяется вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Как я уже сказал, мир всё равно поменяется вне зависимости даже от того, чем закончатся события на Украине. Мир меняется», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что американские эксперты в статьях также отмечают, что позиция США в мире постепенно меняется.

«И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански, — просто они смотрят за тенденциями развития в мире», — заключил Путин.

Также Путин заявил, что Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США.