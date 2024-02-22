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Антонов: США не чураются ничем для насаждения русофобии

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Администрация президента США Джо Байдена в условиях провального внешнеполитического курса не чурается ничем для насаждения русофобии.

Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, уже не в первый раз площадка Организации американских государств с подачи представителей Запада, прежде всего США и Канады, используется для демонизации России.

«В условиях провальной внешнеполитической стратегии команды Джо Байдена здесь не чураются ничем для насаждения русофобии», — сказал посол.

Ранее Антонов заявил, что разговор с Россией с позиции санкционного давления перспектив не имеет.

Также он отметил, что США усугубляют ситуацию на Украине отказом услышать требования России.

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