Антонов: США не чураются ничем для насаждения русофобии

Администрация президента США Джо Байдена в условиях провального внешнеполитического курса не чурается ничем для насаждения русофобии.

Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, уже не в первый раз площадка Организации американских государств с подачи представителей Запада, прежде всего США и Канады, используется для демонизации России.

«В условиях провальной внешнеполитической стратегии команды Джо Байдена здесь не чураются ничем для насаждения русофобии», — сказал посол.

Ранее Антонов заявил, что разговор с Россией с позиции санкционного давления перспектив не имеет.

Также он отметил, что США усугубляют ситуацию на Украине отказом услышать требования России.