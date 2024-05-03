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Комитет Госдумы поддержал поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о запрете иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней в России.
Комитет Госдумы поддержал поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, поправки внесли ко второму чтению законопроекта, изначально направленного на недопуск к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, на этапе формирования списков кандидатов по одномандатным округам.

Согласно поправкам, закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополняется новой нормой. Она предусматривает, что кандидат обязан к моменту представления документов «прекратить статус иностранного агента», пишет агентство.

В начале апреля депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет иностранным агентам участвовать в российских выборах любого уровня. Почти сразу законопроект был отправлен на доработку.

Как отмечал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сейчас лица, включённые в реестр иностранных агентов, имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах разного уровня, но значительная часть таких людей проживает за рубежом и выступает с антироссийской позицией, поддерживая ВСУ.

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