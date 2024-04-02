Депутаты внесли в Госдуму проект о запрете иноагентам участвовать в выборах

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет иностранным агентам участвовать в российских выборах любого уровня.

Законопроект внесли лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев.

Как отметил Миронов, сейчас лица, включённые в реестр иностранных агентов, имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах разного уровня, но значительная часть таких людей проживает за рубежом и выступает с антироссийской позицией, поддерживая ВСУ.

«Нужно ограничить избирательное право данной категории лиц», — считает депутат.

Как недавно сообщили в Минюсте, иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но должны соблюдать наложенные на них законодательством ограничения.