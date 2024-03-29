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Минюст России: статус иноагента не помешает участвовать в выборах

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В Министерстве юстиции России сообщили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но должны соблюдать наложенные на них законодательством ограничения.
Минюст России: статус иноагента не помешает участвовать в выборах
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Соответствующее заявление ведомства приводит РИА Новости.

Связанные со статусом иностранного агента ограничения прописаны в федеральном законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

При этом российское законодательство не ограничивает пассивное избирательное право иноагентов. 

«Если кандидат является иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, предоставляемом в Центральную избирательную комиссию», — подчеркнули в ведомстве. 

Кроме того, иноагент обязан сообщать о своём статусе в подписном листе и агитационных материалах.

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