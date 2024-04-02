Законопроект о недопуске иноагентов на выборы отправили на доработку
- РИА Новости
Об этом сообщила представитель заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева.
В документе уточняется содержание проекта и состав авторов.
Как отмечал лидер партии Сергей Миронов, сейчас лица, включённые в реестр иностранных агентов, имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах разного уровня, но значительная часть таких людей проживает за рубежом и выступает с антироссийской позицией, поддерживая ВСУ.