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Законопроект о недопуске иноагентов на выборы отправили на доработку

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Законопроект, который предусматривает запрет иностранным агентам участвовать в российских выборах любого уровня, отправлен на доработку.
Законопроект о недопуске иноагентов на выборы отправили на доработку
  • РИА Новости

Об этом сообщила представитель заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева.

В документе уточняется содержание проекта и состав авторов.

Как отмечал лидер партии Сергей Миронов, сейчас лица, включённые в реестр иностранных агентов, имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах разного уровня, но значительная часть таких людей проживает за рубежом и выступает с антироссийской позицией, поддерживая ВСУ.

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