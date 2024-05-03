Китай запустил зонд для доставки грунта с обратной стороны Луны
- AP
Миссия продлится 53 дня, пишет РИА Новости.
Сам зонд состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлёта.
Зонд оснащён посадочной камерой, панорамной камерой, прибором для спектрального анализа минералов и прибором для анализа структуры лунного грунта.
В марте гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия совместно с КНР рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033—2035 годах.