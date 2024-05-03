Китай запустил зонд для доставки грунта с обратной стороны Луны

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом «Чанъэ-6», который должен доставить на Землю примерно 2 кг грунта с обратной стороны Луны.

Миссия продлится 53 дня, пишет РИА Новости.

Сам зонд состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлёта.

Зонд оснащён посадочной камерой, панорамной камерой, прибором для спектрального анализа минералов и прибором для анализа структуры лунного грунта.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия совместно с КНР рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033—2035 годах.