Россия и КНР могут в 2033—2035 годах поставить на Луну ядерную энергоустановку
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Россия серьёзно рассматривает на рубеже 2033—2035 годов проект доставки и монтажа на лунной поверхности вместе с китайскими коллегами энергетической установки.
Борисов уточнил, что технологические задачи, которые необходимы для создания такой установки, практически решены.
1 февраля в Министерстве иностранных дел России сообщили, что российско-китайские консультации в межведомственном формате, темой которых стала космическая безопасность, состоялись в Пекине.