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Россия и КНР могут в 2033—2035 годах поставить на Луну ядерную энергоустановку

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«Роскосмос» совместно с КНР рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033—2035 годах, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
Россия и КНР могут в 2033—2035 годах поставить на Луну ядерную энергоустановку
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россия серьёзно рассматривает на рубеже 2033—2035 годов проект доставки и монтажа на лунной поверхности вместе с китайскими коллегами энергетической установки.

Борисов уточнил, что технологические задачи, которые необходимы для создания такой установки, практически решены.

1 февраля в Министерстве иностранных дел России сообщили, что российско-китайские консультации в межведомственном формате, темой которых стала космическая безопасность, состоялись в Пекине.

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