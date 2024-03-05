Россия и КНР могут в 2033—2035 годах поставить на Луну ядерную энергоустановку

«Роскосмос» совместно с КНР рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033—2035 годах, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россия серьёзно рассматривает на рубеже 2033—2035 годов проект доставки и монтажа на лунной поверхности вместе с китайскими коллегами энергетической установки.

Борисов уточнил, что технологические задачи, которые необходимы для создания такой установки, практически решены.

1 февраля в Министерстве иностранных дел России сообщили, что российско-китайские консультации в межведомственном формате, темой которых стала космическая безопасность, состоялись в Пекине.