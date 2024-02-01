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МИД России: консультации по вопросам космической безопасности прошли в Пекине

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Российско-китайские консультации в межведомственном формате, темой которых стала космическая безопасность, состоялись 1 февраля в столице Китая, городе Пекине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
МИД России: консультации по вопросам космической безопасности прошли в Пекине
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Kulka

В распространённом внешнеполитическим ведомством сообщении указывается, что в ходе этих консультаций стороны обменялись оценками сложившейся в обсуждаемой области ситуации.

«Подчёркнута необходимость продолжения плотного сотрудничества и активных совместных усилий в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и вепонизации (вооружения. — RT) космоса», — говорится в сообщении.

Также стороны подчеркнули важность скорейшего запуска переговоров по механизму предотвращения размещения оружия в космическом пространстве и констатировали актуальность международной инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь назвал США главной угрозой в космосе.

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