Личка: уверен, что Тюкавин не перейдёт в «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил возможный переход нападающего Константина Тюкавина в «Зенит» в летнее трансферное окно.

«Если Тюкавин перейдёт в «Зенит», это будет ошибкой для него? Он подписал новый контракт с «Динамо». Я уверен, что он не перейдёт в «Зенит», а останется здесь», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Тюкавин.

На счету игрока 13 мячей в лиге. Он занимает третье место в бомбардирской гонке. Лидером является Матео Кассьерра из «Зенита», у которого в активе 16 голов.

Ранее Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо».