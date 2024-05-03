RT в Telegram
Подпишись

Тарасова: может, Жулин сам выпивает, раз считает, что фигуристы выступают пьяными

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова двукратного призёра Олимпийских игр Александра Жулина.
Тарасова: может, Жулин сам выпивает, раз считает, что фигуристы выступают пьяными
  • РИА Новости

«Не слышала никогда о таком. Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берёт. Для меня это нонсенс», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Напомним, Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяными. 

Он является чемпионом мира 1993 года в танцах на льду, на его счету бронза Олимпиады 1992 года в Альбервиле и серебро Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере.

Ранее Жулин рассказал, что с детства болел за «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить