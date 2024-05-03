Тарасова: может, Жулин сам выпивает, раз считает, что фигуристы выступают пьяными

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова двукратного призёра Олимпийских игр Александра Жулина.

«Не слышала никогда о таком. Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берёт. Для меня это нонсенс», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Напомним, Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяными.

Он является чемпионом мира 1993 года в танцах на льду, на его счету бронза Олимпиады 1992 года в Альбервиле и серебро Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере.

Ранее Жулин рассказал, что с детства болел за «Спартак».