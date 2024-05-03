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Жулин: с детства болел за «Спартак», пожалел — после Романцева так позорно стали играть

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Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, что с детства болел за «Спартак».
Жулин: с детства болел за «Спартак», пожалел — после Романцева так позорно стали играть
  • РИА Новости

«Я с детства болел за «Спартак». Кстати, потом пожалел, что за них болею, после Романцева они так позорно стали играть. Сейчас вся надежда на Слишковича, в принципе смотреть можно. Пока не убрали Абаскаля, был кошмар», — сказал Жулин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей.

Ранее Зарема Салихова призвала руководство «Спартака» дать шанс Слишковичу.

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