Жулин: с детства болел за «Спартак», пожалел — после Романцева так позорно стали играть

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, что с детства болел за «Спартак».

«Я с детства болел за «Спартак». Кстати, потом пожалел, что за них болею, после Романцева они так позорно стали играть. Сейчас вся надежда на Слишковича, в принципе смотреть можно. Пока не убрали Абаскаля, был кошмар», — сказал Жулин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей.

Ранее Зарема Салихова призвала руководство «Спартака» дать шанс Слишковичу.