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Салихова призвала руководство «Спартака» дать шанс Слишковичу

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича.
Салихова призвала руководство «Спартака» дать шанс Слишковичу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если руководство не начнёт водить хороводы вокруг Слишковича, как это было с Абаскалем, то он останется в полном здравии, и почему бы не дать шанс?» — цитирует Салихову Metaratings.

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не рассматривает кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина на пост главного тренера.

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