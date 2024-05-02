Салихова призвала руководство «Спартака» дать шанс Слишковичу

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича.

«Если руководство не начнёт водить хороводы вокруг Слишковича, как это было с Абаскалем, то он останется в полном здравии, и почему бы не дать шанс?» — цитирует Салихову Metaratings.

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не рассматривает кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина на пост главного тренера.