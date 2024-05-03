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Чемпион UFC Перейра — о следующем бое: Анкалаев пока исключён из обсуждения

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Алекс Перейра высказался о возможном поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Я уже поговорил с промоушеном: Анкалаев, насколько понимаю, пока исключён из обсуждения. У него было два очень плохих боя, на которые было очень скучно смотреть. Так что сейчас не стоит называть его имя. Не 100%, но следующим оппонентом должен стать Иржи Прохазка», — цитирует Перейру AgFight.

В январе Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

На счету 31-летнего россиянина 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке. 

14 апреля Перейра нокаутировал Хилла в первом раунде на турнире UFC.

В активе 36-летнего бразильца десять побед при двух поражениях. 32-летний американец потерпел второе фиаско при 12 победах.

Ранее стало известно, что бывший боец UFC Хабилов завершил карьеру.

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