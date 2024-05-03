Роша: когда надеваешь футболку ЦСКА — должен отдавать всего себя

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о выступлении за армейский клуб.

«Я выглядел очень уставшим в раздевалке после матча с «Зенитом»? Когда ты надеваешь футболку ПФК ЦСКА, ты должен отдавать всего себя за клуб. Но в раздевалке я не был уставшим, я был расстроен после пропущенного гола», — приводит слова Роши официальный сайт ПФК ЦСКА.

В текущем сезоне Роша провёл за команду 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, как Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе ЦСКА на матч с «Зенитом».