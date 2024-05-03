Власти Москвы рассказали о программе ко Дню Победы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что на ВДНХ с 8 по 12 мая пройдёт программа в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru. «Основная часть событий намечена на 9 мая. На разных площадках комплекса можно будет посмотреть иммерсивные представления, послушать выступления музыкантов и поучаствовать в экскурсиях. На площади Промышленности разместят сцену и шесть тематических зон, посвящённых важным историческим событиям Великой Отечественной войны», — рассказала Сергунина. Будут представлены следующие этапы: оборона Москвы, Сталинградская битва, снятие блокады Ленинграда и освобождение Севастополя. Ранее в столичном Музее Победы анонсировали праздничные мероприятия к 9 Мая.