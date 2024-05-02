RT в Telegram
Подпишись

В Музее Победы рассказали о мероприятиях к 9 Мая

Короткая ссылка
В столичном Музее Победы анонсировали праздничные мероприятия к 9 Мая.
В Музее Победы рассказали о мероприятиях к 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне для посетителей подготовили насыщенную программу. Их ждёт театральный фестиваль, выставки, концерты и кинопоказы», — рассказали в музее.

Там также отметили, что мероприятия бесплатные, на некоторые понадобится предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что в учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа проведут более 1500 мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить