На Ямале рассказали о программе мероприятий в честь Дня Победы

В учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа проведут более 1500 мероприятий, посвящённых Дню Победы. Запланированы выставки, концерты, творческие мастерские, гражданско-патриотические акции.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Департамент культуры.

В частности, состоятся акции «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Полевая кухня», «Стена памяти».

В рамках концерта «Песни Великой Победы» 9 мая творческие семьи Ноябрьска исполнят песни о Победе, а в финале все жители смогут присоединиться и спеть песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна Победа».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 9 Мая состоится ряд мероприятий. Помимо парада Победы, в городе пройдёт концерт и выставка ретромобилей.