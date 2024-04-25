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В Екатеринбурге рассказали о праздничных мероприятиях к 9 Мая

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В Екатеринбурге 9 Мая состоится ряд мероприятий. Помимо парада Победы, в городе пройдёт концерт и выставка ретромобилей.
В Екатеринбурге рассказали о праздничных мероприятиях к 9 Мая
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Potashkin

Об этом сообщает URA.RU.

По словам главы управления культуры города Ильи Маркова, в День Победы на Широкореченском мемориале состоится торжественный ритуал «Память», а затем на площади 1905 года пройдёт парад войск Екатеринбургского гарнизона.

Выставка ретроавтомобилей стартует днём на улице Пушкина. А в заключение на Октябрьской площади в интерактивном музее под открытым небом пройдёт концертная программа.

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