В Екатеринбурге рассказали о праздничных мероприятиях к 9 Мая

В Екатеринбурге 9 Мая состоится ряд мероприятий. Помимо парада Победы, в городе пройдёт концерт и выставка ретромобилей.

Об этом сообщает URA.RU.

По словам главы управления культуры города Ильи Маркова, в День Победы на Широкореченском мемориале состоится торжественный ритуал «Память», а затем на площади 1905 года пройдёт парад войск Екатеринбургского гарнизона.

Выставка ретроавтомобилей стартует днём на улице Пушкина. А в заключение на Октябрьской площади в интерактивном музее под открытым небом пройдёт концертная программа.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в среду, 24 апреля, в Санкт-Петербурге начнётся всероссийская акция «Георгиевская ленточка». У станции метро «Гостиный Двор» можно будет получить тематическую ленту, узнать об истории её появления и ключевых событиях эпохи.