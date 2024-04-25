В Екатеринбурге рассказали о праздничных мероприятиях к 9 Мая
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Об этом сообщает URA.RU.
По словам главы управления культуры города Ильи Маркова, в День Победы на Широкореченском мемориале состоится торжественный ритуал «Память», а затем на площади 1905 года пройдёт парад войск Екатеринбургского гарнизона.
Выставка ретроавтомобилей стартует днём на улице Пушкина. А в заключение на Октябрьской площади в интерактивном музее под открытым небом пройдёт концертная программа.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в среду, 24 апреля, в Санкт-Петербурге начнётся всероссийская акция «Георгиевская ленточка». У станции метро «Гостиный Двор» можно будет получить тематическую ленту, узнать об истории её появления и ключевых событиях эпохи.