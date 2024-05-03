Парламент Гагаузии утвердил договор о сотрудничестве с Промсвязьбанком
Об этом информирует портал Gagauzinfo.
«Договор, подписанный с российским ПСБ, утвердили депутаты Народного собрания», — сказано в материале.
Отмечается, что они обсудили подписанное в Москве Гуцул соглашение о гуманитарном взаимодействии в финансово-кредитной сфере.
Соглашение с Промсвязьбанком позволило властям автономии обеспечить дополнительные выплаты для местных пенсионеров в размере 2 тыс. леев (9958 рублей).
Ранее сообщалось, что власти Гагаузии к 1 мая обеспечили пенсионеров картами МИР, 40% из них уже получили доплату к пенсии в размере 9958 рублей.