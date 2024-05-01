Власти Гагаузии обеспечили пенсионеров картами МИР

Власти Гагаузии к 1 мая обеспечили пенсионеров картами МИР, 40% из них уже получили доплату к пенсии в размере 9958 руб.

Об этом пишет РИА Новости.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт МИР для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь.

К 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платёжной системе МИР, часть из них смогли получить доплату к пенсии в размере 2000 леев ( 9958 рублей).

Ранее Гуцул выразила опасение, что Кишинёв будет запугивать получателей помощи на российские банковские карты.

По её словам, власти Молдавии делают всё для того, чтобы заблокировать финансовую и гуманитарную помощь, которая поступает жителям автономии.