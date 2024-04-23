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Гуцул: Кишинёв будет запугивать получателей помощи на банковские карты России

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Кишинёв будет запугивать получателей помощи на российские банковские карты. Такими опасениями поделилась глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

Комментируя в личном Telegram-канале заявление исполняющего обязанности генпрокурора Молдавии Иона Мунтяну о вероятном блокировании денежных поступлений, Гуцул заявила, что у Кишинёва случился «очередной приступ ненависти к своему народу».

«Теперь официальный Кишинёв пугает расправой бюджетников и пенсионеров Гагаузии, если те осмелятся воспользоваться банковскими картами с российской платёжной системой», — написала она.

Ранее Гуцул поблагодарила ПСБ за открытие счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии.

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