Гуцул поблагодарила ПСБ за открытие счетов для гумвыплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул поблагодарила Промсвязьбанк (ПСБ) за открытие первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии.

Теперь, по словам главы автономии, местные жители смогут воспользоваться картами МИР и получить надбавки к зарплатам и пенсиям.

Необходимость обратиться в российский банк появилась осенью 2023 года. Партнёры Гагаузии, как рассказала Гуцул, выделили около $1 млн (93 млн рублей) на специальный счёт управления здравоохранения. Средства должны были пойти на надбавку пенсий, однако власти Кишинёва заблокировали этот счёт.

Председатель ПСБ Пётр Фрадков на встрече с Гуцул в Москве выразил надежду, что теперь люди без препятствий смогут пользоваться деньгами. Он особо подчеркнул, что сотрудничество с Гагаузией идёт по плану.

Ранее стало известно, что ПСБ открыл первые счета для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии.