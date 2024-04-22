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ПСБ открыл первые счета для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии

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Председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Пётр Фрадков, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, а также заместитель председателя банка Михаил Дорофеев и председатель народного собрания АТО Дмитрий Константинов провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию договорённостей по гуманитарным выплатам в Гагаузии.

ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам. К счёту клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате.

С 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии — участникам реализуемой программы — также будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам (+1% ко вкладу).

Держателям карты «Твой кешбэк» предоставят бесплатные обслуживание и информирование по СМС, специальный кешбек 2% на все покупки по карте, а также бонусную коробочную программу «Защита плюс».

Ранее Евгения Гуцул заявила, что уже около 5—7 тыс. жителей Гагаузии обратились за картами МИР.

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