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Гуцул: уже около 5—7 тысяч жителей Гагаузии обратились за картами МИР

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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что уже около 5—7 тыс. жителей Гагаузии обратились за картами МИР.
Гуцул: уже около 5—7 тысяч жителей Гагаузии обратились за картами МИР
  • РИА Новости

Об этом она сказала в беседе с журналистами.

«Мы сейчас в процессе обработки данных. У нас уже более 5—7 тыс. обращений», — цитирует её ТАСС.

Уточняется, что основная масса заявок поступает от пенсионеров и бюджетников, которые обратились к властям автономии, чтобы получить надбавки.

«Планируем на 1 мая уже запустить [выплаты]», — добавила она.

Ранее Гуцул заявляла, что картами МИР в Гагаузии смогут пользоваться около 25 тыс. человек.

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