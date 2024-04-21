Гуцул: уже около 5—7 тысяч жителей Гагаузии обратились за картами МИР

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что уже около 5—7 тыс. жителей Гагаузии обратились за картами МИР.

Об этом она сказала в беседе с журналистами.

«Мы сейчас в процессе обработки данных. У нас уже более 5—7 тыс. обращений», — цитирует её ТАСС.

Уточняется, что основная масса заявок поступает от пенсионеров и бюджетников, которые обратились к властям автономии, чтобы получить надбавки.

«Планируем на 1 мая уже запустить [выплаты]», — добавила она.

Ранее Гуцул заявляла, что картами МИР в Гагаузии смогут пользоваться около 25 тыс. человек.