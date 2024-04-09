Гуцул: картами МИР в Гагаузии смогут пользоваться около 25 тысяч человек

В Гагаузии около 25 тыс. человек смогут пользоваться российской платёжной системой МИР, сообщила глава автономии Евгения Гуцул, прибывшая с визитом в Москву для подписания соглашения с ПСБ.

«У нас (в Гагаузии. — RT) около 20 тыс. пенсионеров. Бюджетная сфера колеблется около 5 тыс. человек», — сказала Гуцул журналистам, отвечая на вопрос об охвате жителей автономии платёжной системой МИР. Её слова приводит РИА Новости.

Доступ к платёжной системе чрезвычайно важен, поскольку поможет преодолеть все трудности, с которыми столкнулась Гагаузия, подчеркнула Гуцул.

9 апреля Промсвязьбанк сообщил, что обеспечит бюджетникам и пенсионерам Гагаузии открытие счетов в рамках гуманитарной поддержки.

Соглашение об этом в Москве подписали председатель банка Пётр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания АТО Дмитрий Константинов.