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Гуцул: картами МИР в Гагаузии смогут пользоваться около 25 тысяч человек

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В Гагаузии около 25 тыс. человек смогут пользоваться российской платёжной системой МИР, сообщила глава автономии Евгения Гуцул, прибывшая с визитом в Москву для подписания соглашения с ПСБ.
Гуцул: картами МИР в Гагаузии смогут пользоваться около 25 тысяч человек
  • РИА Новости

«У нас (в Гагаузии. — RT) около 20 тыс. пенсионеров. Бюджетная сфера колеблется около 5 тыс. человек», — сказала Гуцул журналистам, отвечая на вопрос об охвате жителей автономии платёжной системой МИР. Её слова приводит РИА Новости.

Доступ к платёжной системе чрезвычайно важен, поскольку поможет преодолеть все трудности, с которыми столкнулась Гагаузия, подчеркнула Гуцул.

9 апреля Промсвязьбанк сообщил, что обеспечит бюджетникам и пенсионерам Гагаузии открытие счетов в рамках гуманитарной поддержки.

Соглашение об этом в Москве подписали председатель банка Пётр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания АТО Дмитрий Константинов.

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