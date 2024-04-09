ПСБ откроет счета пенсионерам и работникам бюджетной сферы Гагаузии

Промсвязьбанк обеспечит бюджетникам и пенсионерам Гагаузии открытие счетов в рамках гуманитарной поддержки. Соглашение об этом подписали председатель банка Пётр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания АТО Дмитрий Константинов.

Решение принято в целях развития двусторонних гуманитарных связей, оно направлено на установление долгосрочных партнёрских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере, сообщила пресс-служба ПСБ.

Банк обеспечит открытие счетов для поддержки социально уязвимых категорий населения Гагаузии.

«Укрепляя гуманитарные мосты между жителями Гагаузии и России, ПСБ выступит удобной финансовой платформой для осуществления платежей и переводов между друзьями и близкими, живущими в обеих странах», — сказал Фрадков.

Утром 9 апреля стало известно, что глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом.