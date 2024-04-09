Гуцул: Кишинёв делает всё для блокирования поступающей жителям Гагаузии помощи
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Об этом пишет РИА Новости.
«У нас есть партнёры, у нас есть друзья международные, которые хотели бы помочь гагаузам. К сожалению, действующая власть всё делает для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям», — сказала она на встрече в Промсвязьбанке.
Ранее стало известно, что Промсвязьбанк обеспечит бюджетникам и пенсионерам Гагаузии открытие счетов в рамках гуманитарной поддержки.
Соглашение об этом подписали председатель банка Пётр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания АТО Дмитрий Константинов.