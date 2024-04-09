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Гуцул: Кишинёв делает всё для блокирования поступающей жителям Гагаузии помощи

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Кишинёв делает всё для того, чтобы заблокировать финансовую и гуманитарную помощь, которая поступает жителям автономии.
Гуцул: Кишинёв делает всё для блокирования поступающей жителям Гагаузии помощи
  • © Sputnik/РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«У нас есть партнёры, у нас есть друзья международные, которые хотели бы помочь гагаузам. К сожалению, действующая власть всё делает для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям», — сказала она на встрече в Промсвязьбанке.

Ранее стало известно, что Промсвязьбанк обеспечит бюджетникам и пенсионерам Гагаузии открытие счетов в рамках гуманитарной поддержки.

Соглашение об этом подписали председатель банка Пётр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания АТО Дмитрий Константинов.

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