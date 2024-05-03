Диетолог Картаева рассказала о норме употребления яиц на Пасху
- РИА Новости
«Сначала введите легкоусвояемый белок — молочный, затем введите яичный, рыбный и мясной. Не начинайте сразу с жирного мяса или рыбы», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметила специалист, возвращение к привычному рациону занимает примерно неделю.
По словам диетолога, в день желательно съедать не более двух яиц и 150—200 г кулича.
«Можно снизить вероятность переедания, купив небольшой по размеру кулич», — заключила эксперт.
Ранее диетолог Елена Соломатина выразила мнение, что кулич не стоит есть на ужин.