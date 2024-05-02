Диетолог Соломатина посоветовала не есть кулич на ужин

Диетолог Елена Соломатина выразила мнение, что кулич не стоит есть на ужин.

«Если у человека нет сахарного диабета, от одного кусочка трагических последствий не наступит. Кусочек кулича вполне может себе позволить практически любой человек», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, кулич лучше есть на завтрак или обед или в качестве перекуса.

«Здесь нужно понимать, смотря какой кулич. Если это кулич покупной, он изобилует сахаром, используется мука высшего сорта», — добавила Соломатина.

Со своей стороны, диетолог, гастроэнтеролог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» подтвердила, что кулич — это высококалорийный продукт.

«Разделите кулич на несколько дней, он ведь не портится, если мы говорим о покупном», — сказала она.

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