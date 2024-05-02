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Терапевт Стольная рассказала о признаках атеросклероза

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Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная рассказала, какие существуют признаки атеросклероза.
Терапевт Стольная рассказала о признаках атеросклероза
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявила, что если заболевание протекает бесконтрольно, то симптоматика зависит от того, какие именно сосуды поражены.

«Так, например, поражение артерий сердца может сопровождаться болью в грудной клетке или «перебоями в работе сердца»; при поражении артерий нижних конечностей могут быть боли в ногах, особенно в ночное время, в положении лёжа», — отметила Стольная.

По её словам, при поражении сосудов головного мозга пациенты жалуются на снижение памяти, ухудшение внимания, снижение работоспособности, головокружение.

«Для профилактики появления заболевания следует провести коррекцию питания и образа жизни. Так, следует ограничить употребление продуктов животного происхождения, «быстрых» углеводов, например сладостей, а также снизить количество соли», — добавила эксперт.

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