В Москве и Подмосковье задержали троих участников псевдомодельного бизнеса

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих участников псевдомодельного бизнеса задержали в Москве и Московской области.

Об этом она написала в Telegram.

По словам Волк, аферисты размещали на интернет-площадках объявления о помощи в трудоустройстве в модельное агентство в качестве актёров массовых сцен.

Заинтересовавшимся устраивали собеседование, в ходе которого им предлагали стать моделями.

С теми, кто соглашался, злоумышленники подписывали договор на оформление кредита на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. руб.

Возбуждено 19 уголовных дел.

20 марта на Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков.