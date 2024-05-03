В Москве и Подмосковье задержали троих участников псевдомодельного бизнеса
- РИА Новости
Об этом она написала в Telegram.
По словам Волк, аферисты размещали на интернет-площадках объявления о помощи в трудоустройстве в модельное агентство в качестве актёров массовых сцен.
Заинтересовавшимся устраивали собеседование, в ходе которого им предлагали стать моделями.
С теми, кто соглашался, злоумышленники подписывали договор на оформление кредита на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. руб.
Возбуждено 19 уголовных дел.
20 марта на Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков.