RT в Telegram
Подпишись

В Москве и Подмосковье задержали троих участников псевдомодельного бизнеса

Короткая ссылка
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих участников псевдомодельного бизнеса задержали в Москве и Московской области.
В Москве и Подмосковье задержали троих участников псевдомодельного бизнеса
  • РИА Новости

Об этом она написала в Telegram.

По словам Волк, аферисты размещали на интернет-площадках объявления о помощи в трудоустройстве в модельное агентство в качестве актёров массовых сцен.

Заинтересовавшимся устраивали собеседование, в ходе которого им предлагали стать моделями.

С теми, кто соглашался, злоумышленники подписывали договор на оформление кредита на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. руб.

Возбуждено 19 уголовных дел.

20 марта на Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить