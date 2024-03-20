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На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков

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Похитившего деньги дольщиков предпринимателя задержали, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков
  • РИА Новости

Об этом сообщают в управлении Генпрокуратуры по СФО.

«В настоящее время проводятся следственные действия, индивидуальный предприниматель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте имущества с целью компенсации ущерба», — отмечают в ведомстве.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего генерального директора Совкомфлота Дмитрия Скаргу к 15 годам колонии строгого режима по делу о злоупотреблении полномочиями.

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